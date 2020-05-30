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Россиян «взорвала» угроза введения штрафов при отказе от вакцинации

Россиян «взорвала» угроза введения штрафов при отказе от вакцинации

Россиян «взорвали» новости о штрафах при отказе от вакцинации. В СМИ появилась сведения, что в новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) эксперты внесли штраф до 7 тысяч рублей для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом прививок и медосмотров.

Стихийная пандемия коронавируса и отсутствие внятной информации по COVID-19 вызывают тревогу и недоверие у россиян. Последние опросы показали, что четверть населения РФ не верит в опасность инфекции и считает ее «инструментом» в заинтересованных руках.

Не внесло ясности последнее заявление мэра Москвы Собянина. Сергей Семенович заявил, что ограничения по передвижению в столице сохранятся, пока не будет разработана вакцина от «ковид». В журнале «Внешнеэкономические связи» Собянина прямо спрашивают, означает ли это, что прививка от коронавирусной инфекции станет обязательной, а в случае отказа от нее человек потеряет часть благ о социальную лояльность власти? Публикация вызвала живой отклик в Сети. Предлагаем комментарии.

А вот комментарии из twitter, где россияне выражают свое мнение о новых штрафах из-за отказа от вакцинации

На различных интернет-платформах появляются петиции с обращениями россиян к власти. Все их можно объединить одним посылом: понимая опасность болезни, люди все-таки не хотят быть подопытными и участвовать в том, что им не понятно. Тем более принудительно или под угрозой материальных карательных мер.

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По материалам: u-f.ru

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