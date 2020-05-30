Россиянам предрекли эффективную работу после пандемии

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

После пандемии коронавируса в России повысится эффективность работы, считает сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев. Об этом он сказал «Ленте.ру».

«Бизнесы будут сокращать издержки, так как удаленная работа покажет свою эффективность. Все вместе это приведет к формированию более эффективных компаний, усилит конкуренцию и ускорит развитие новых технологий», — предрекает Астафьев.

По его мнению, ситуация с пандемией «будто специально создана для того, чтобы новые технологии быстрее внедрились в нашу повседневную жизнь».

Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что благодаря ограничениям, введенным в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне осознают, что могут работать удаленно. По его словам, в результате люди будут тратить меньше времени на поездки в офис и смогут более конструктивно выстраивать свой рабочий процесс.

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