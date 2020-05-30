Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявки на получение МРОТФото: Pixabay

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС.

Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.

Однако исполнитель Григорий Лепс получил отказ. Артистом была подана заявка на господдержку ювелирной компании, в которой ему принадлежат 20 процентов акций. Отмечается, что в период пандемии коронавируса сокращения в компании составили более 10 процентов. Это и послужило причиной отказа.

Заявление продюсера Иосиф Пригожин также было отклонено. В его совместном ресторанном предприятии с Эмином Агаларовым было уволено слишком много сотрудников с начала эпидемии. По этой же причине не получили одобрение индивидуальные предприниматели музыкант Леонид Агутин и рэпер Тимати (Тимур Юнусов).

Президент России Владимир Путин озвучил пакет мер по стимулированию экономики и поддержке бизнеса во время обращения к нации 25 марта. В нем он предложил для тех россиян, которые временно признаны безработными, при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Тем же, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, Путин предложил в апреле, мае и июне выплачивать пособие по верхней планке, то есть в размере МРОТ — 12 130 рублей. Позднее в ходе совещания с губернаторами 8 апреля глава государства заявил, что на пособия в размере минимального размера оплаты труда могут рассчитывать и те россияне, которые лишились работы после 1 апреля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Салафановый пакет в барабане стиральной машинки для лучшего отстирывания
Салафановый пакет в барабане стиральной машинки для лучшего
Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии
Названы отрасли — «чемпионы» в России по безработице после пандемии
Блогерша рассказала об обмане продюсера Собчак
Блогерша рассказала об обмане продюсера Собчак
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
В России выплаты на детей 1 июня получат десять миллионов семей
В России выплаты на детей 1 июня получат десять миллионов семей
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году
Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году
Захарова: разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по сотрудничеству в сфере здравоохранения
Захарова: разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по сотрудничеству в

Топ на сегодня

В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
Четыре авиакомпании подали заявки на полеты в Египет
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока