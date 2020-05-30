Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россию обвинили в массовых беспорядках в США

Россию обвинили в массовых беспорядках в СШАФото: Andrew Kelly / Reuters

Американский телеканал CNN выпустил сюжет, в котором один из экспертов обвинил Россию в массовых беспорядках в США. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Так, один из экспертов увидел «русский след» в массовых беспорядках в США. По его словам, в протестах якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства». «Русские на выборах 2016 года притворялись черными активистами. Может быть, они вовлечены и в это?» — сказал специалист.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заступился за Россию и раскритиковал телеканал. По его словам, CNN снова выпускает «вымышленные новости». «Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Власти Техаса направили офицеров в крупные для помощи на протестах
Власти Техаса направили офицеров в крупные для помощи на протестах
Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов
Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов
Пригожин заявил о праве артистов требовать помощи и призвал перестать считать его деньги
Пригожин заявил о праве артистов требовать помощи и призвал перестать
Россию обвинили в массовых беспорядках в США
Россию обвинили в массовых беспорядках в США
В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии
Жена бросила убившего чернокожего мужчину в США полицейского
Жена бросила убившего чернокожего мужчину в США полицейского
Официально одобрено. Минздрав внес в реестр российское лекарство от COVID
Официально одобрено. Минздрав внес в реестр российское лекарство от
Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов
Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда
Порошенко будут доставлять на допросы принудительно — генпрокурор Украины
Порошенко будут доставлять на допросы принудительно — генпрокурор
ЕР планирует ротацию глав реготделений, секретарями станут губернаторы
ЕР планирует ротацию глав реготделений, секретарями станут губернаторы

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

Трамп раскритиковал телеканал CNN за чрезмерную поддержку Клинтон
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии
Дональд Трамп высмеял CNN за поддержку Хиллари Клинтон
Фигурант дела о массовых беспорядках не признал вину