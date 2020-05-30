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Ростов попал в число аутсайдеров по скорости выхода из пандемии

Ростов попал в число аутсайдеров по скорости выхода из пандемии

Ростов-на-Дону оказался в числе городов, которые медленнее всего восстанавливаются после пандемии COVID-19. Сервис 2ГИС составил рейтинг, согласно которому столица Дона занимает пятую строку - хуже дела обстоят только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Махачкале.

При составлении рейтинга сервис опирался на данные о мобильности и спросе на товары и услуги. В расчет брались показатели посещаемости общественных мест - кафе, офисов, магазинов, количество людей на улицах и объем сегмента услуг, предоставляемых в онлайн-режиме.

В качестве "точки отсчета" были взяты показатели марта 2020 года - то есть активность жителей крупных городов, вошедших в рейтинг 2ГИС, еще до введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Эта величина в процентом выражении была обозначена как 100%. Все, что ниже 100 в рейтинге - отражение снижения покупательской активности и мобильности жителей города. Показатели выше 100 - полное восстановление жизни города.

Данные рейтинга на сегодня, 30 мая по Ростову-на-Дону - 55%. Это свидетельствует о крайне сложном процессе восстановления донской столицы после введенных ограничений. Для сравнения, Москва и Сочи - по 43%, Санкт-Петербург и Махачкала - по 51%.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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