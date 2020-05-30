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Рубль рос в мае второй месяц подряд

Рубль рос в мае второй месяц подряд
Рубль в мае рос второй месяц подряд - на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, компенсировав в итоге более половины провала марта на фоне стабилизации рынка нефти, надежд на запуск мировой экономики после снятия карантина из-за коронавируса и в ожидании игроками снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1 процентный пункт до 4,5% годовых.

Курс доллара к закрытию пятницы упал на 34 копейки, до 70,14 рубля, курс евро - на 17 копеек, до уровня 77,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в мае торговался в коридоре 70,12-75,97 рубля, евро – 77,50-83,06 рубля.

В марте доллар подскакивал вслед за обвалом рынка нефти с почти 67 рублей до почти 82 рублей, евро - с 73,8 рубля до 89,6 рубля.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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