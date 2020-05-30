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Санатории и отели Краснодарского края назвали предварительные сроки открытия

Санатории и отели Краснодарского края назвали предварительные сроки открытия

Стал известен предварительный график открытия санаториев и отелей Краснодарского края. Как оказалось, не все объекты готовы начать прием туристов с 1 июня. Практически 60% санаториев и отелей региона намерены сделать это в более поздние сроки.


ТУРОПЕРАТОРЫ СОСТАВЛЯЮТ СПИСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Несмотря на анонсированное с 1 июня открытие санаториев с медицинской лицензией в Краснодарском крае, официального реестра объектов, которым будет разрешено начать работу, до сих пор нет. Власти региона никак не могут опубликовать этот так ожидаемый отраслью список.

Чтобы внести ясность, туроператоры собирают эту информацию по объектам размещения самостоятельно. Так, сводную информацию о датах начала работы санаториев и отелей и изменениях в услугах подготовил Национальный туроператор АЛЕАН. В документе также отражены требования к отдыхающим при заезде у каждого из объектов.

В перечне туроператора –  113 санаториев и гостиниц, в том числе, 61 объект в Сочи, 12 отелей на курорте «Красная поляна», 16 санаториев и отелей в Анапе, 14 – в Геленджике, 10 объектов – в Туапсе.


С 1 ИЮНЯ ГОТОВЫ ЗАРАБОТАТЬ 42% ОБЪЕКТОВ

О своей готовности открыться с 1 июня заявила только треть объектов в Сочи (21); примерно четверть учреждений (15) еще не решили, когда возобновят работу. С 15 июня готовы начать прием туристов 9 санаториев и отелей Сочи, до середины июня это намерены сделать 6 объектов. С 1 июля хотят заработать 10 санаториев и гостиниц.

По курорту «Красная поляна» следующая картина: 9 отелей откроются с 6 июня, 2 объекта – с 9 июня, по одной гостинице сроков начала работы пока нет.

В Анапе такой график: 50% из заявленных в списке объектов заработают с 1 июня, 1 объект – с 1 июля, остальные, начиная с 5 июня.

В Геленджике 60% объектов готовы начать прием туристов с 1 июня, 4 объекта – с 15 июня, 1 – с 10 июня, еще один не определился со сроками открытия.

В Туапсе из 10 объектов четыре намерены открыться с 1 июня, 3 санатория – с 15 июня, 1 объект – с 21 июня, еще два объекта не имеют пока точных дат открытия.

Таким образом, с 1 июня готовы заработать 47 объектов (42% от всего списка).  19 объектов (17 от всего списка) не определились с датой открытия.

Более подробно со списком и графиком возобновления работы санаториев и отелей Краснодарского края можно ознакомиться на сайте национального туроператора АЛЕАН по этой ссылке.

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По материалам: atorus.ru

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