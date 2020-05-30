Санатории в Крыму начнут работу в несколько этапов

Вадим Карасев

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что разработан определенный план, согласно которому начнут свою деятельность санаторно-курортные комплексы. Всего определено 3 этапа.

Как рассказал Волченко, в первую очередь начнут работать те учреждения, которые имеют право на оказание медицинских услуг. Соответственно, они должны иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности. Министр уточнил, что открытие профильных санаториев возможно только при положительной эпидемиологической обстановке. И начало первого периода возможно не раньше 15 июня.

Далее планируется перейти к открытию тех отелей и гостиниц, которые неукоснительно готовы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, им необходимо будет пройти комиссию и обозначить начало своей деятельности на портале правительства. Уточняется, что этот этап возможен только по истечении двух недель после 1 периода, сообщает газета «Известия», ссылаясь на публикацию ведомства.

На третьем этапе планируется смягчение требований Роспотребнадзора. Когда и каким образом будет проходить данная стадия, не известно. Все будет зависеть от успешности первых двух периодов.

Также планируется вести учет и регистрацию для тех, кто прибыл на территорию республики с помощью определенного электронного портала.

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