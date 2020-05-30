Съедобное белье: откуда оно взялось и как сделать его дома?

Лидия Мартынова

Попробовали в постели много чего интересного, а все равно хочется чего-то пикантного? Значит, пора обновить гардероб! Да-да, как оказалось, нижнее белье может быть не только красивым, но и вкусным!

История возникновения

Случилось это в самом начале 70-х годов. Некто Дэвид Сандерсон, неторопливо допивая бокал вина, вспомнил гениальную (как оказалось позже) фразу своего старшего брата. Ее примерный перевод звучал как «съешь мои трусы!». А почему бы и нет, подумал Дэвид и поделился своими мыслями на этот счет со своей подружкой. Именно так появилось Candypants, то самое, первое съедобное белье, которое принесло своим создателям около 200000 американских долларов в первый же месяц.

Спрос на диковинную новинку во много раз опережал предложение. В основу их изобретения лег обычный биоразлагаемый пакет. Позже, заручившись поддержкой английского химика, парочка разработала уникальный рецепт, в состав которого входили лецитин, сахар, глицерин и ароматизаторы и приступила к производству вкусного белья. Первые изделия стали продаваться в небольшом магазинчике, владельцем которого был близкий друг Сандерсона. Однажды туда заглянул молодой студент, не удержался и приобрел необычную новинку. Рассказ о которой позже поведал в школьной газете. Так Candypants стали невероятно популярными и востребованными среди британской молодежи.

На вкус и цвет

Сейчас трудно кого-либо удивить данным изобретением. Оно широко распространено как среди искушенных дам и господ, так и простых семейных пар, которые мечтают разнообразить свою сексуальную жизнь. «Сладкие» трусики представлены в широком ассортименте едва ли не в каждом магазине для взрослых. Разнообразие вкусов съедобного белья впечатляет. Любой желающий сможет приобрести себе вещь с клубничным, ванильным, малиновым, банановым, шоколадным и другими любимыми вкусами. Производители не забыли даже о приверженцах ЗОЖа и специально для них создали линейку диетических моделей.

Шоколадное удовольствие

Если твой партнер – неисправимый сладкоежка, то подобный сюрприз ему точно придется по вкусу и приятно удивит его. Все еще считаешь, что шоколадное белье и разгоряченное тело – несовместимые вещи? А вот и нет! Данный аксессуар, изобретенный именитым британским дизайнером, совершенно не тает. Процесс его создания занимает около месяца, а цена варьируется от 150 до 500 фунтов стерлингов. Известно, что на один комплект шоколадного белья уходит примерно 3 кг шоколада.

Бюстье из желе

Во многих магазинах для взрослых весьма популярен эротический наряд из густого желе. Белье представлено в богатой цветовой гамме и удовлетворит даже самых привередливых гурманов. Медленно тая на коже, желе постепенно превращается в сладкий сироп с ароматом персика, ежевики, вишни или малины. Белье имеет полупрозрачный цвет, выгодно подчеркивая все женские прелести.

Цветное ассорти

Еще один распространенный вид съедобного белья, напоминающий разноцветные конфеты из детства. Маленькие драже нанизываются на тонкие нити, из которых формируется бюстгальтер и трусики. Выглядит это творение достаточно ярко и аппетитно.

Мужской десерт

Не только представительницы прекрасного пола имеют возможность примерить на себя съедобное белье. Британские производители позаботились и о сильной половине человечества. В продаже имеются мужские плавки со всевозможными вкусами. По словам же самих производителей, наибольшей популярностью пользуется мужское нижнее белье со вкусом шоколадного и ванильного мороженого.

Так же в Великобритании особым спросом пользуется женское белье со вкусом самого настоящего мяса!

Кстати, и российские дизайнеры не смогли остаться в стороне. На одной из выставок, проходивших в Москве, они представили необычный комплект нижнего белья, которое состояло из чернослива.

Обратная сторона медали

Дело в том, что на самих упаковках производители редко указывают ингредиенты, из которых изготовлен тот или иной комплект. И именно по этой причине многие пары, опасаясь за свое здоровье, вынуждены отказываться от подобных покупок. Ведь неизвестный состав вполне способен вызвать различные аллергические реакции на коже и пищевые отравления.

Однажды неравнодушные посетители магазинов для взрослых задались целью раскрыть секрет производства съедобного белья одной из известных американских компаний. И были шокированы. Выяснилось, что их продукты содержат в своем составе синтетические вещества, непригодные для употребления. При этом вкус этого белья имел ярко выраженный химический оттенок и лишь отдаленно напоминал настоящие фрукты. Кроме того, «сладкие» трусики оставляли свой яркий след не только на теле девушки, но и на губах ее партнера. Что само по себе выглядело не очень эстетично.

Своими руками

В случае если ни один из предложенных секс-шопом вариантов тебя не удовлетворил, то всегда можно включить фантазию и сделать изумительное съедобное белье собственноручно. В качестве подручных средств отлично подойдет маршмеллоу. Для приготовления одного комплекта сладкого белья тебе необходимо:

Положить в глубокую емкость определенное количество зефира;Подогреть его в микроволновой печи;После того, как получившаяся масса увеличится в размере, вымесить из нее тесто, из которого, собственно, и можно выкроить сексуальный комплект;Добавить натуральный краситель.

В любом случае ты всегда можешь использовать старые добрые взбитые сливки и любимые фрукты. Нарисовать на теле импровизированное нижнее белье не составит особого труда. Зато ты точно будешь уверен, что никакие красители и консерванты неизвестного происхождения не нанесут вред ни тебе, ни твоей партнерше.

Не смотря на неоднозначные мнения по поводу съедобного белья, его популярность продолжает расти. И даже если ты сомневаешься в его натуральности, стоит хотя бы раз примерить его. Подобный эксперимент поможет парам, находящимся долгое время в отношениях, разжечь былой огонь страсти. А новоиспеченным любовникам разнообразить свою интимную жизнь. Приятного аппетита!