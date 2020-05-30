Сенатор призвал россиян воздержаться от поездок за границу в ближайшее время из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Исходя из «логики и здравого смысла», россиянам лучше не ездить в ближайшие месяцы отдыхать в зарубежные страны. Об этом «Парламентской газете» сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

По мнению сенатора, если граждане захотят съездить в отпуск, то им лучше предпочесть пока российские направления.

«По российским направлениям — почему нет? У нас постепенно открываются Крым, Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, другие курортные направления, с соблюдением установленных эпидемиологических требований. Каждый гражданин должен самостоятельно оценить риски для своего здоровья и принимать ответственные решения. Это касается и летнего отдыха, и применения средств защиты, и соблюдения рекомендаций наших вирусологов», - сообщил Фомин.

Тем более, считает парламентарий, выбор в пользу отдыха на российских курортах станет серьёзной поддержкой для экономики страны.

«В прошлом году более 20 миллионов наших граждан выехали в дальнее зарубежье с туристическими целями, вывезли туда значительные средства, — подчеркнул Фомин. — Люди, которые раньше ездили по международным направлениям, сейчас могут предпочесть российские, это может в плюс сыграть для развития внутреннего туризма, так как деньги будут возвращаться в нашу экономику».

Также сенатор отметил, что границы России для иностранных туристов не стоит открывать до тех пор, пока «это будет вызывать какие-то риски».

Президент России Владимир Путин 30 мая провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого призвал выработать позицию в связи с открытием ряда стран для туризма. Глава государства отметил, что в некоторых странах, которые сняли ограничения в связи с улучшением ситуации, приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом.