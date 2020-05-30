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Северная Осетия останется на самоизоляции до 14 июня

Северная Осетия останется на самоизоляции до 14 июня

Власти Северной Осетии, в которой выявлено уже почти 3 тыс. случаев коронавируса, решили продлить режим самоизоляции до 14 июня. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает РИА «Новости».

«Режим повышенной готовности и самоизоляции в Северной Осетии указом главы Вячеслава Битарова продлен до 14 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

В Северной Осетии, по последним данным, из всех заболевших, от коронавируса избавились 1754 человека, 47 умерли.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Северная Осетия первой получила помощь от Москвы для борьбы с Covid-19. Столичные медики прибыли в регион поздно вечером 27 мая.

До этого президент России Владимир Путин в разговоре с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил, что, поскольку эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась, разумно будет перераспределить часть ресурсов в пользу регионов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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