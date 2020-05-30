СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле

Алексей Вольцев

Следствие возбудило уголовное дело по факту тушения Вечного огня неизвестными в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает в субботу СУСК РФ по региону.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что двое молодых людей потушили Вечный огонь бутылкой воды на площади Славы в Нижнем Тагиле. Позже горение Вечного огня было восстановлено.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.