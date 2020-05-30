Словакия может начать принимать российских туристов уже в июле

Анастасия Иванова

Такого развития ситуации, с оглядкой на планы российских авиакомпаний по возобновлению в июле международных перелетов, не исключает Любица Алушицова, директор зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ.

20 мая в Словакии, стране с самым низким (5 погибших на миллион жителей) в ЕС показателем заболеваний, стартовал последний, четвертый, этап снятия ограничений. Об этом Любица Алушицова рассказала коллегам в рамках прошедшего на прошлой неделе круглого стола «О туризме после пандемии COVID-19», организованного АТОР и АНТОР.

С началом последнего этапа снятия карантина постепенно возобновляют размещение все большее количество отелей. Уже разрешено работать ресторанам, в том числе при гостиницах, с соблюдением мер социальной дистанции. Постепенно открываются бассейны, аквапарки.

«Готовы к приему туристов и лечебные курорты. За время вынужденных каникул там была проведена реновация. На самом деле, оздоровительные курорты уже принимают гостей из числа местных жителей, кому предписано лечение по страховке. Купить тур самому пока нельзя», – рассказала Любица Алушицова.

«Сейчас в стране идет работа над протоколами безопасного туризма. Еврокомиссия в свою очередь разрабатывает проект восстановления туризма до 2050 года», - говорит г-жа Алушицова.

Напоминаем, что вебинар зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ "Лечебные курорты Словакии" пройдет на площадке Академии АТОР 29 мая в 13.00 по московскому времени.

БЕСПЛАТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Пока что иностранные туристы, пребывающие в Словакию, должны будут пройти 14-дневный карантин, за изоляцию платить будет не нужно. Также необходимо сделать тест на коронавирус.

В ближайших планах Словакии – открыть границы для въезда соседей по Евросоюзу, сроки открытия границ для граждан третьих стран, в том числе России, пока точно обозначить не представляется возможным.

СЛОВАКИЯ МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В КОНЦЕ ИЮЛЯ

«Можно лишь предположить, что российские туристы, конечно, в случае положительной эпидемиологической обстановки в обеих странах, смогут приехать в Словакию в конце июля. Именно эти даты рассматриваются российскими авиакомпаниями для начала постепенного восстановления полетов за рубеж», – говорит Любица Алушицова.

На сегодняшний день, согласно мониторингу агрегаторов авиабилетов, билеты из Москвы в Братиславу на конец июля – начало августа предлагает сразу несколько российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии» и др. Тарифы более чем приемлемые – от 14 тыс. руб. в обе стороны.

В этом году а/к Wizz Air заявила рейсы из Санкт-Петербурга в Братиславу. Любица Алушицова надеется, что корректировки планов не произойдет.

КАК СОВЕРШИТЬ ОНЛАЙН-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛОВАКИИ

А пока границы не открыты, туристы могут совершить онлайн-путешествие по Словакии, сделать это можно здесь (https://slovakia.travel/ru).

«На сайте представлена актуальная и полная информация о туристических возможностях Словакии. Здесь же проводятся всевозможные конкурсы», – заключила Любица Алушицова.