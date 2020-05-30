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Со дна "постучали". В МИД охарактеризовали отношения РФ и США

Со дна "постучали". В МИД охарактеризовали отношения РФ и США
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что отношения России и Соединенных Штатов постоянно меняются не в лучшую сторону.

"Мы движемся от одной низкой точки к другой – как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: "Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали", – заявил Рябков в интервью National Interest.

По мнению дипломата, взаимодействие Москвы и Вашингтона в нынешнем виде отличается от времен холодной войны. Рябков уверен, что тогда противостояние двух супердержав было опаснее, однако и более предсказуемым.

# В мире
По материалам: ria.ru

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