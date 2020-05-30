Со дна "постучали". В МИД охарактеризовали отношения РФ и США
Сегодня, 16:07 Алексей Вольцев
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что отношения России и Соединенных Штатов постоянно меняются не в лучшую сторону.
"Мы движемся от одной низкой точки к другой – как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: "Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали", – заявил Рябков в интервью National Interest.
По мнению дипломата, взаимодействие Москвы и Вашингтона в нынешнем виде отличается от времен холодной войны. Рябков уверен, что тогда противостояние двух супердержав было опаснее, однако и более предсказуемым.
По материалам: ria.ru