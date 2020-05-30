Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда

Спор вокруг КВН дошел до Верховного судаФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Компания «Группа 7» подала кассационную жалобу в Верховный суд России на имя компании «АМИК» Александра Маслякова из-за решения по товарному знаку КВН. О том, что спор вокруг аббревиатуры дошел до высшего судебного органа страны, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

В «Группе 7» считают, что КВН как товарный знак является объектом авторского права, не принадлежащим АМИК. Согласно акту патентного ведомства, КВН признан общеизвестным знаком в России именно на имя компании Маслякова.

Авторы жалобы возражают и утверждают, что именно они являются правопреемниками серии оригинальных литературных произведений, имеющих название «Клуб веселых и находчивых» и «КВН». Они также подчеркнули, что не давали своего согласия на регистрацию обозначения КВН в качестве товарного знака.

Об иске в отношении компании ведущего КВН стало известно в июле 2019 года. Заявление подали родственники тележурналиста Сергея Муратова — одного из создателей «Клуба веселых и находчивых».

В ноябре 2019 года суд по интеллектуальным правам, а 23 марта 2020 года и кассационная инстанция этого суда отклонили требование «Группы 7».

В сентябре 2019 года новым владельцем «Клуба веселых и находчивых» стал Александр Масляков-младший. Его доля в творческом объединении «АМИК» стала составлять 50 процентов, а доля прежнего владельца, его отца, снизилась вдвое — до 25,5 процента. Ранее старшему Маслякову принадлежал 51 процент АМИК.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Победа в кармане? Трампу сулят переизбрание, прогноз уже сбывался
Победа в кармане? Трампу сулят переизбрание, прогноз уже сбывался
США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии
США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов
Названы неподходящие для испытаний вакцины от коронавируса добровольцы
Названы неподходящие для испытаний вакцины от коронавируса добровольцы
Стала известна сумма штрафов для автолюбителей за парковку на газоне
Стала известна сумма штрафов для автолюбителей за парковку на газоне
Художник раздел изолировавшихся людей в групповом видеочате ради искусства
Художник раздел изолировавшихся людей в групповом видеочате ради
Суд Молдавии арестовал имущество Плахотнюка, адвокаты узнали об этом из СМИ
Суд Молдавии арестовал имущество Плахотнюка, адвокаты узнали об этом
Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда
Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня
Интервью с самым популярным секс-тренером инстаграма Викси
Интервью с самым популярным секс-тренером инстаграма Викси
Россиян познакомят с жизнью мусульман-миллениалов и научат секретам диско
Россиян познакомят с жизнью мусульман-миллениалов и научат секретам
Гадание по картинке на июнь 2020 года
Гадание по картинке на июнь 2020 года
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров

Еще по теме

У Маслякова захотели отобрать КВН через суд
Назван новый владелец КВН
На компанию Маслякова подали в суд из-за прав на КВН
Масляков может остаться без КВН