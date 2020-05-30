Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Компания «Группа 7» подала кассационную жалобу в Верховный суд России на имя компании «АМИК» Александра Маслякова из-за решения по товарному знаку КВН. О том, что спор вокруг аббревиатуры дошел до высшего судебного органа страны, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

В «Группе 7» считают, что КВН как товарный знак является объектом авторского права, не принадлежащим АМИК. Согласно акту патентного ведомства, КВН признан общеизвестным знаком в России именно на имя компании Маслякова.

Авторы жалобы возражают и утверждают, что именно они являются правопреемниками серии оригинальных литературных произведений, имеющих название «Клуб веселых и находчивых» и «КВН». Они также подчеркнули, что не давали своего согласия на регистрацию обозначения КВН в качестве товарного знака.

Об иске в отношении компании ведущего КВН стало известно в июле 2019 года. Заявление подали родственники тележурналиста Сергея Муратова — одного из создателей «Клуба веселых и находчивых».

В ноябре 2019 года суд по интеллектуальным правам, а 23 марта 2020 года и кассационная инстанция этого суда отклонили требование «Группы 7».

В сентябре 2019 года новым владельцем «Клуба веселых и находчивых» стал Александр Масляков-младший. Его доля в творческом объединении «АМИК» стала составлять 50 процентов, а доля прежнего владельца, его отца, снизилась вдвое — до 25,5 процента. Ранее старшему Маслякову принадлежал 51 процент АМИК.