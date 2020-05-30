США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии

Вадим Карасев

Фабрика «Гознака» в ПермиФото: Wikimedia

Правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что фальшивые динары были напечатаны «Гознаком» — российским предприятием, которое напрямую принадлежит правительству и занимается, в частности, производством банкнот, монет и паспортов. Заказчиком, по версии США, выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии.

Госдеп также обвиняет Россию в усугублении экономических проблем Ливии. «Данный инцидент снова подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — добавили в ведомстве.

Россия официально печатает валюту для других стран по заказу их центральных банков, для Ливии соответствующие операции проводятся с 2016 года. Банкноты заказывает параллельное правительство в Тобруке, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи и признанное ООН, не объявляло эти деньги вне закона.

США считают Россию одной из сторон ливийского конфликта. По данным Вашингтона, Москва оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, отправляя ему боевую технику. Армия Хафтара контролирует большую часть Ливии и противостоит силам ПНС.