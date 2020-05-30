США снова позвали Россию на Луну

Вадим Карасев

США пригласили Россию участвовать в проекте по созданию международной окололунной станции Gateway. Одобрение на это дал Госдепартамент США, сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации рассказали, что теперь им предстоит сформулировать свою позицию по участию в программе.

По информации американских коллег, документ согласован с Госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway.

В США ранее заявляли, что возьмут на себя лидирующую роль в создании станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил, что Россия не будет участвовать в проекте "во второй роли", однако в 2019 году объявил о возврате к переговорам.

Согласно планам NASA, Россия должна создать шлюзовый модуль для Gateway по американским техническим стандартам, включая интерфейсы взаимодействия. Также предлагалось использовать скафандры разработки и производства США. Источники в отрасли заявляли, что от России "с большим удовольствием избавились бы", но не по политическим, а по техническим причинам.

"Мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники", – заявил несколько лет назад источник РИА Новости, комментируя ситуацию с проектом Gateway.