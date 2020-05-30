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Стал известен новый покупатель «Ведомостей»

Стал известен новый покупатель «Ведомостей»Фото: Артем Дергунов / «Коммерсант»

У газеты «Ведомости» изменился покупатель. Об этом изданию стало известно от источников, знакомых с деталями соглашения.

По информации источников, новым покупателем всех акций издателя газеты — АО «Бизнес ньюс медиа» — станет АО «Саппорт». Собеседники отметили, что компания находится под контролем основателя «ФедералПресс» Ивана Еремина и издателя газеты «Версия» Константина Зятькова.

Отмечается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни. В АО «Саппорт» также подтвердили завершение процесса покупки газеты. Компания учреждена в конце мая 2019 года, ее единственный владелец — Софья Полунина.

В феврале бывший владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сообщил, что газета принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова. Весной 2015 года Кудрявцев приобрел у финской компании Sanoma Corp. 33 процента компании-владельца издателя «Ведомостей». Однако осенью того же года этот и другие медиаактивы Кудрявцева были переданы супруге — Яне Мозель-Кудрявцевой.

Позже, в марте, сообщалось, что 100 процентов акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, приобрели гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович. Как отмечает само издание, Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера.

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По материалам: lenta.ru

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