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Стала известна сумма штрафов для автолюбителей за парковку на газоне

Стала известна сумма штрафов для автолюбителей за парковку на газоне

Министерство юстиции предложило добавить в проект переписанного кодекса об административных правонарушениях (КоАП) пункт о штрафе за парковку на газонах.

За "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест" предлагается ввести штрафы от 1,5 тысяч до 4 тысяч рублей. В случае фиксации камерами административных правонарушений будет предусмотрена твердая сумма штрафа: 2 тысячи рублей.

"Установление административной ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в данной сфере", - подчеркнули в Минюсте.

Кроме того, за мойку машины в неположенном месте водитель заплатит от 1 до 2 тысяч рублей. За остановку на детских и спортивных площадках может быть установлен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае видеофиксации штраф составит 2,5 тысячи.

"Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем", - рассказала РГ первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Ранее стало известно, что в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение покоя в ночное время - в том числе за лающую собаку и сработавшую автомобильную сигнализацию.

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По материалам: uposters.ru

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