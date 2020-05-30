Студенты из Италии рассказали об обучении в Мининском университете

Влада Некрасова

Студенты из Италии рассказали об обучении в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Во втором семестре на факультете гуманитарных наук Мининского университета обучались два студента из Мессинского университета (Италия) – Анна Пастоне и Давиде Пафуми. Студенты делятся своими впечатлениями об учебе в России, своих научных исследованиях, проведенных в Мининском университете. Ребята занимаются изучением иностранных языков: Анна учит английский и русский, Давиде – английский, немецкий и русский языки.

Кроме посещения практических языковых занятий, студенты вели активную научно-исследовательскую деятельность по написанию дипломной работы.

Преподаватели кафедры иноязычной профессиональной коммуникации Екатерина Мидова и Марина Аксенова консультировали их по всем возникающим при написании работы вопросам.

Анна и Давиде рассказали о своем обучении в Мининском университете:

«Учиться в России всегда было нашей мечтой. Нам повезло, что в этом году мы получили шанс стать студентами по обмену. Мы выбрали Мининский университет: у нас была возможность учиться, проходить стажировку и закончить исследование для диссертации. Кроме того, здесь у нас был шанс познакомиться с настоящей русской культурой.

Сначала это был просто шок: система образования России сильно отличалась от системы образования Италии, и нам было трудно говорить на русском языке и понимать других.

Но благодаря людям, с которыми мы познакомились, все стало проще. Преподаватели, тьюторы, администрация вуза, одногруппники всегда были с нами. Мы уверены, что без них тут было бы все не так.

Для нас Мининский университет стал открытием. Персонал вуза – профессиональный, вдумчивый и дружелюбный. Мы гордимся, что получили шанс учиться здесь, и, естественно, мы будем рекомендовать другим Мининский университет.

Спасибо вам! Мы с удовольствием будем помнить наш первый опыт обучения в России (несмотря на коронавирус!)».