Суд Молдавии арестовал имущество Плахотнюка, адвокаты узнали об этом из СМИ
Прокуратура Молдавии получила судебное решение об аресте имущества экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. По делу об отмывании денег в особо крупном размере арест был наложен на шесть квартир и четыре нежилых помещения, принадлежащих бизнесмену.
Сейчас рассматривается вопрос об обжаловании решения в апелляционной инстанции, чтобы ограничить права политика на зарубежные активы.
Список имущества определен Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества. Де-юре вся собственность принадлежит третьим лицам, но следователям удалось доказать, что ее фактическим владельцем выступает Плахотнюк.
Напомним, Владимир Плахотнюк покинул Молдавию 14 июня 2019 года, после недолгого сопротивления ДПМ при передаче власти новой коалиции социалистов и правоцентристов. Он тайно выехал из страны. Он скрылся на территории США.
13 января стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят персональные санкции против олигарха и его семьи. Госсекретарь Майк Помпео в официальном заявлении отметил, что Вашингтон осуждает молдавского политика «за действия, поставившие под угрозу независимость демократических институтов РМ».
ИА Newstes сообщало, что по ходатайству антикоррупционной прокуратуры Плахотнюку заочно была избрана мера пресечения заключение под стражу по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Его вызвали на допрос через соцсеть, посчитав, что в отсутствии информации о его местонахождении таким образом его «публично оповестили».
18 мая генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло на специальном брифинге назвал Владимира Плахотнюка главным выгодополучателем кражи миллиарда евро из банков страны Владимира Плахотнюка.
22 мая Кишиневский суд выдал второй ордер на арест бывшего председателя ДПМ. Таким образом Плахотнюк обвиняется уже по трем пунктам, связанным с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег в особо крупном размере. В настоящее время рассматривается вопрос об его экстрадиции.
Адвокаты Плахотнюка полностью отрицают вину своего подзащитного, заявляя, что дело в отношении него сфабриковано по заказу властей.