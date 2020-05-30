Суд Молдавии арестовал имущество Плахотнюка, адвокаты узнали об этом из СМИ

Влада Некрасова

Прокуратура Молдавии получила судебное решение об аресте имущества экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. По делу об отмывании денег в особо крупном размере арест был наложен на шесть квартир и четыре нежилых помещения, принадлежащих бизнесмену.

«Судьи удовлетворили этот запрос лишь частично, позволив арест некоторого имущества в Молдавии. Его недвижимость в Швейцарии, Франции и Румынии, пять автомобилей и яхту, зарегистрированные в Швейцарии, и еще четыре машины в Молдавии решено оставить в собственности владельцев. Суд запрос отклонил», — уточняется в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Сейчас рассматривается вопрос об обжаловании решения в апелляционной инстанции, чтобы ограничить права политика на зарубежные активы.

Список имущества определен Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества. Де-юре вся собственность принадлежит третьим лицам, но следователям удалось доказать, что ее фактическим владельцем выступает Плахотнюк.

«Защите ничего не известно об аресте данного имущества и по какому поводу он производился. Адвокатов даже не уведомили о судебном заседании, на котором рассматривались эти запросы», — заявил адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак.

Напомним, Владимир Плахотнюк покинул Молдавию 14 июня 2019 года, после недолгого сопротивления ДПМ при передаче власти новой коалиции социалистов и правоцентристов. Он тайно выехал из страны. Он скрылся на территории США.

13 января стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят персональные санкции против олигарха и его семьи. Госсекретарь Майк Помпео в официальном заявлении отметил, что Вашингтон осуждает молдавского политика «за действия, поставившие под угрозу независимость демократических институтов РМ».

ИА Newstes сообщало, что по ходатайству антикоррупционной прокуратуры Плахотнюку заочно была избрана мера пресечения заключение под стражу по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Его вызвали на допрос через соцсеть, посчитав, что в отсутствии информации о его местонахождении таким образом его «публично оповестили».

18 мая генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло на специальном брифинге назвал Владимира Плахотнюка главным выгодополучателем кражи миллиарда евро из банков страны Владимира Плахотнюка.

«Один из основных бенефициаров кражи миллиарда — Владимир Плахотнюк. У нас имеются неопровержимые доказательства того, что именно гражданин Плахотнюк является получателем денег, которые поступили в виде кредитов от BEM через группу Илана Шора (находится в международном розыске) и впоследствии были покрыты финансовыми средствами Национального банка Молдавии», — заявил Стояногло.

22 мая Кишиневский суд выдал второй ордер на арест бывшего председателя ДПМ. Таким образом Плахотнюк обвиняется уже по трем пунктам, связанным с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег в особо крупном размере. В настоящее время рассматривается вопрос об его экстрадиции.

Адвокаты Плахотнюка полностью отрицают вину своего подзащитного, заявляя, что дело в отношении него сфабриковано по заказу властей.

«Необоснованные, неподтвержденные реальными фактами обвинения никогда не смогут быть доказаны, поскольку они не были совершены в действительности», — подчеркивается в пресс-релизе защиты беглого олигарха.