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Тест: насколько хорошо вы помните 90-е?

Тест: насколько хорошо вы помните 90-е?

К 90-м годам прошлого века в России можно относиться по-разному: любить, ненавидеть, вспоминать о них с содроганием или, напротив, предаваться приятной ностальгии по тем временам. Но, так или иначе, спорить с тем, что сейчас интерес к этой эпохе зашкаливает, не приходится.Именно в 90-е многие из нас впервые попробовали жвачку и кока-колу, узнали, что такое игровая приставка, и дружно "подсели" на "Супер Марио", "танчики" и "Чипа и Дейла", обзавелись джинсами-варенками и отстояли очереди в "Макдоналдс". Сейчас все это кажется таким далеким и даже малореальным: от чего-то остались лишь смутные воспоминания, а многое и вовсе стерлось из памяти. Готовы ненадолго вернуться на 20 с лишним лет назад и окунуться в те самые лихие 90-е? Тогда предлагаем пройти наш тест и узнать, насколько хорошо вы помните те времена!


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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