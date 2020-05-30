ТГПУ запустил курс по автоматизации бизнес-процессов

Лидия Мартынова

Томский государственный педагогический университет совместно с партнером Automation Anywhere запустил курс RPA (Robotic Process Automation) по автоматизации бизнес-процессов, связанных с ручным сбором и рутинной обработкой информации, сообщает пресс-служба вуза.

RPA имитирует действия человека в интерфейсе существующей системы. Особенность технологии в том, что взаимодействие между программами происходит через существующий пользовательский интерфейс.

Курс занимает 6–8 часов и реализуется для студентов и выпускников томских вузов на бесплатной основе. Язык курса – английский.

Желающие пройти курс должны зарегистрироваться до 15 июня.