Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Вадим Карасев

Дональд Трамп Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что Минюст изучает эту ситуацию. «Мне было очень прискорбно это видеть. Мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую фантастическую работу. Но это было ужасное нападение полицейских», — добавил Трамп.

46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что Флойд страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

29 мая задушившего Флойда при аресте офицера полиции Дерека Шовена взяли под стражу. В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти мужчины, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам.