Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейскихДональд Трамп Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что Минюст изучает эту ситуацию. «Мне было очень прискорбно это видеть. Мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую фантастическую работу. Но это было ужасное нападение полицейских», — добавил Трамп.

46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что Флойд страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

29 мая задушившего Флойда при аресте офицера полиции Дерека Шовена взяли под стражу. В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти мужчины, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"
Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"
Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Все через Сороса. Экс-депутат Рады указал на попытки замять дело Байдена
Все через Сороса. Экс-депутат Рады указал на попытки замять дело
Twitter не нашел нарушения своих правил в скрытом твите Трампа о стрельбе
Twitter не нашел нарушения своих правил в скрытом твите Трампа о
Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие
Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие
В СПЧ уличили движение "Голос" в передергивании фактов
В СПЧ уличили движение "Голос" в передергивании фактов
Северная Осетия останется на самоизоляции до 14 июня
Северная Осетия останется на самоизоляции до 14 июня
В бунтующем из-за смерти чернокожего городе США ввели комендантский час
В бунтующем из-за смерти чернокожего городе США ввели комендантский
Рубль рос в мае второй месяц подряд
Рубль рос в мае второй месяц подряд
Кравчук нашел способ остановить «агрессию» России
Кравчук нашел способ остановить «агрессию» России
Лунный день сегодня 30 мая 2020 года
Лунный день сегодня 30 мая 2020 года
В небе над Германией появился огромный мем
В небе над Германией появился огромный мем

Топ на сегодня

Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.
США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать
США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать

Еще по теме

В бунтующем из-за смерти чернокожего городе США ввели комендантский час
Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего
Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего город