Трамп запретил ученым и аспирантам из Китая приезжать в США
Президент США Дональд Трамп, который накануне разорвал все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ограничил въезд в страну ученых из КНР.
Как передает РИА Новости, в тексте изданного по этому поводу меморандума говорится, что приезжие китайские доктора наук и аспиранты могут угрожать безопасности США.
Подписанный президентом США документ обвиняет КНР в «широкой и хорошо финансируемой» кампании по приобретению секретных технологий и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая.
Он обвинил Китай в использовании «нетрадиционных сборщиков интеллектуальной собственности», в том числе студентов и исследователей.
Напомним, что США постоянно обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии.
Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.
Ранее ИА Newstes сообщал, что в России сочли недальновидным решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, своим решением Трамп нанес удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения.