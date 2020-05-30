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Трамп запретил ученым и аспирантам из Китая приезжать в США

Трамп запретил ученым и аспирантам из Китая приезжать в США

Президент США Дональд Трамп, который накануне разорвал все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ограничил въезд в страну ученых из КНР.

Как передает РИА Новости, в тексте изданного по этому поводу меморандума говорится, что приезжие китайские доктора наук и аспиранты могут угрожать безопасности США.

«Прекращается и ограничивается въезд в США не являющихся иммигрантами граждан КНР, которые добиваются въезда по визам типа F и J для учебы или исследований в США и получающих или получавших финансирование, работающих, учащихся или проводящих исследования от имени любого учреждения КНР, которое реализует или поддерживает „стратегию слияния военно-гражданских технологий“, за исключением студентов», — говорится в прокламации.

Подписанный президентом США документ обвиняет КНР в «широкой и хорошо финансируемой» кампании по приобретению секретных технологий и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая.

«КНР занимается широкой и хорошо финансируемой деятельностью по приобретению секретных технологий США и интеллектуальной собственности, в частности для модернизации и усиления потенциала своих вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая… это является угрозой долгосрочной экономической жизнеспособности нашей страны и безопасности американского народа», — заявил Трамп.

Он обвинил Китай в использовании «нетрадиционных сборщиков интеллектуальной собственности», в том числе студентов и исследователей.

Напомним, что США постоянно обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии.

Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.

Ранее ИА Newstes сообщал, что в России сочли недальновидным решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, своим решением Трамп нанес удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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