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TUI сформировал экспресс-туры по 18 регионам России

TUI сформировал экспресс-туры по 18 регионам России

Многие эксперты туррынка прогнозируют: после коронавируса значительно вырастет спрос на короткие туры по России. Главная причина – ценовая доступность. Следуя этой тенденции,  туроператор TUI Россия расширил свой ассортимент турами выходного дня.

Коронавирус, пусть и в краткосрочной перспективе, но изменит потребительское поведение россиян. Одним из определяющих критерием при выборе тура станет безопасность.  Как следствие, вырастет спрос на индивидуальные туры и туры в мини-группах,  размещение в небольших отелях.

Скорее всего, на фоне падения доходов, туристы начнут корректировать и свои предпочтения относительно длительности туров, начнут набирать популярность непродолжительные туристические поездки по России. Сокращение тура до нескольких дней позволит туристам за небольшую плату отправиться на отдых после вынужденных изнуряющих каникул.


TUI РОССИЯ ЗАПУСКАЕТ ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО 18  РЕГИОНАМ РОССИИ

В TUI Россия уже предложили адаптированные под новую реальность туры и они уже выставлены в систему бронирования.

«Специалисты TUI прогнозируют значительный рост спроса на короткие туры. И поэтому туроператор ввел в свой ассортимент программ по России новый продукт – «туры выходного дня», – пояснили в пресс-службе туроператора.

В состав пакета «тура выходного дня» входят: трансфер ж/д вокзал или аэропорт - отель и обратно, проживание в отеле 3 - 5*, питание по программе (HB или FB), экскурсионная, событийная, развлекательная программы. Целевая аудитория таких туров охватывает все группы туристов и без возрастных ограничений.


ЭКСКУРСИОННЫЙ МИНИ-ТУР ПО РОССИИ МОЖНО КУПИТЬ ЗА 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

«Стоимость такого «экспресс-тура» – до 15 тыс. рублей на человека. Только  за наземное обслуживание. Туристы смогут сами решить как им добраться - поездом, автобусом, на личном авто», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В короткое путешествие с TUI можно будет отправиться по 18 регионам России. К традиционным для экскурсионных туров Москве и Санкт-Петербургу компания добавила еще 16 регионов РФ: это Нижний Новгород, Карелия, Белгород, Астрахань, Псков, Ростов-на-Дону, Тверь, Тула, Кострома, Волгоград, Великий Новгород, Пермь, Астрахань, Казань,  Рязань и Саратов. Все они уде есть в системе бронирования TUI. 

В TUI Россия отметили, что список регионов будет расширяться. Скоро к вышеприведенному списку добавятся Кавказ, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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