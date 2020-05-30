Тунис назвал дату открытия границ для туристов

Лидия Мартынова

Министр туризма и ремесел Туниса рассказал, когда страна будет готова открыть границы для международного туризма. К этому сроку все объекты размещения и туристической инфраструктуры Туниса будут иметь сертификаты «Ready& Safe».

«Имеем честь сообщить Вам, что министр туризма и ремесел Туниса предложил конец июня 2020 года в качестве даты открытия границ», - говорится в сообщении представителя Тунисского Национального Офиса по Туризму в России г-на Нежи Гуидера, полученном «Вестником АТОР».

К концу июня все объекты туристической инфраструктуры Туниса получат сертификат национального стандарта безопасности в сфере туризма «Ready & Safe». Одни и те же безопасные протоколы обслуживания туристов будут внедрены по всей цепочке приема, отправки и размещения туристов.

Подробности нового санитарно-гигиенического протокола в туристчиской сфере Министерство туризма и ремесел Туниса обещает обнародовать позже.