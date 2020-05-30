У "Соника в кино" появится сиквел

Анастасия Иванова

. Компании Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что у семейной комедии на основе видеоигры появится сиквел, сообщает Variety.

Режиссер у продолжения будет тот же – Джефф Фаулер, и сценаристы останутся прежними: Патрик Кейси и Джош Миллер.

Решений о том, кто будет сниматься в ленте, и когда проект запустят в производство, пока не принято.

В первом фильме, премьера которого состоялась в феврале 2020 года, речь идет о приключениях самого быстрого ежа в мире – Соника.