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У "Соника в кино" появится сиквел

У "Соника в кино" появится сиквел
. Компании Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что у семейной комедии на основе видеоигры появится сиквел, сообщает Variety.

Режиссер у продолжения будет тот же – Джефф Фаулер, и сценаристы останутся прежними: Патрик Кейси и Джош Миллер.

Решений о том, кто будет сниматься в ленте, и когда проект запустят в производство, пока не принято.


В первом фильме, премьера которого состоялась в феврале 2020 года, речь идет о приключениях самого быстрого ежа в мире – Соника.

# Украина / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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