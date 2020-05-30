Ударит по ФРГ. Эксперт о споре Меркель и Трампа по "Северному потоку-2"

Влада Некрасова

Германия может столкнуться с дефицитом топлива в случае с откладыванием ввода в эксплуатацию российского проекта "Северный поток-2", считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель возникли споры по ситуации с газопроводом.

Эксперт отметил, что очередные американские санкции против российского проекта, введение которых сейчас обсуждают в Вашингтоне, могут затронуть немецкие компании. В частности, они могут столкнуться с дефицитом топлива. По его словам, немцы заинтересованы в поставках дешевого российского газа.

Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится "молекула свободы". А немцы отстаивают свою свободу выбора и возможность покупать дешевый российский газ, а не дорогой американский", – сказал Юшков "Национальной службе новостей".

По словам Юшкова, санкции могут затронуть даже саму Германию, так как трубопровод выходит на берег ФРГ, где действует уже местное законодательство, и США, вероятно, будут применять санкции против немецкого оператора и регулятора сухопутной части проекта.

Ранее радио Sputnik сообщало, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в немецкий порт.