Ударит по ФРГ. Эксперт о споре Меркель и Трампа по "Северному потоку-2"
Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель возникли споры по ситуации с газопроводом.
Эксперт отметил, что очередные американские санкции против российского проекта, введение которых сейчас обсуждают в Вашингтоне, могут затронуть немецкие компании. В частности, они могут столкнуться с дефицитом топлива. По его словам, немцы заинтересованы в поставках дешевого российского газа.
Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится "молекула свободы". А немцы отстаивают свою свободу выбора и возможность покупать дешевый российский газ, а не дорогой американский", – сказал Юшков "Национальной службе новостей".
По словам Юшкова, санкции могут затронуть даже саму Германию, так как трубопровод выходит на берег ФРГ, где действует уже местное законодательство, и США, вероятно, будут применять санкции против немецкого оператора и регулятора сухопутной части проекта.
Ранее радио Sputnik сообщало, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в немецкий порт.