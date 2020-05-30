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В антироссийских санкциях нашли положительный момент для России

В антироссийских санкциях нашли положительный момент для РоссииГерхард ШредерФото: Maxim Shemetov / Reuters

Антироссийские санкции отчасти привели к тому, что Россия стала более самодостаточной в некоторых отраслях и не зависит от импортной продукции. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

«Интересно, что санкции отчасти привели к тому, что, например, в сельском хозяйстве Россия стала более самодостаточной и менее зависит от импортной продукции, что германской мясной отрасли и другим не особенно понравилось. Это же можно наблюдать и в промышленности», — рассказал Шредер.

Рассуждая об экономическом сотрудничестве России и ФРГ, он отметил, что страны являются важными торговыми партнерами друг для друга. По его словам, в будущем надо делать ставку на сотрудничество не только крупных компаний, но и промышленных субъектов малого и среднего предпринимательства.

«На мой взгляд, то обстоятельство, что около пяти тысяч германских фирм малого и среднего бизнеса действуют на российском рынке, говорит о правильном направлении. Наряду со взаимодействием в энергосфере, которое остается необходимым, обеим сторонам нужно держать в голове эту область», — добавил экс-канцлер. Также Шредер заявил, что концерн «Роснефть» с тремя НПЗ, оператором которых она является, — важный игрок на нефтяном рынке Германии.

Ранее власти России нашли плюсы от активной санкционной политики США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». Подобные планы говорят о том, что в Вашингтоне верят в возможности Москвы завершить проект, несмотря на ограничения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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