В АТОР спрогнозировали, когда россияне смогут отдыхать за границей

Влада Некрасова

Как скоро у россиян может появится возможность заграничных поездок? Этот вопрос чаще других задавали зрители прямого эфира с участием исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, который провела на своей страничке в Instagram ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова. Звучали вопросы и по срокам и условиям открытия российских курортов.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ВОЗМОЖНО НЕ РАНЬШЕ ОСЕНИ

Летний отдых состоится, а потому нет поводов отчаиваться. С этих слов начала онлайн-встречу Майя Ломидзе. Это моментально окрасило эфир в теплые тона и в целом он выдался очень позитивным и искренним.

«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», - рассказала Майя Ломидзе. Эксперт пояснила, что безусловно позитивные новости о готовности принимать иностранных туристов с завидной регулярностью приходят из разных популярных туристических стран. Например, Испания готова принимать туристов из других стран с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, открывает границы и Турция, и другие страны.

«Но возобновление международного туризма – процесс всегда двусторонний. Если восстановления какой то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, но перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны. По нашей предварительной информации до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», - сказала Майя Ломидзе.

РЕШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕНОСА ТУРОВ БУДЕТ ПРИЯТО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ-ДВУХ

Что касается несостоявшихся из-за пандемии зарубежных туров, то окончательное решение по условиям переноса и возврата денег по этим турам будет принято в ближайшую неделю – две, рассказала Майя Ломидзе. По предварительной информации, туристы смогут воспользоваться правом перебронирования на аналогичный турпродукт в течение 18 месяцев, либо вернуть полную стоимость тура плюс 5%.

КОГДА ТУРИСТЫ СМОГУТ СВОБОДНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РОССИИ?

Майя Ломидзе рассказала, что Сочи и другие курорты Краснодарского края ждут первых туристов уже 1 июня, но сначала только тех, кто имеет санаторную путевку и планирует отдыхать в санатории.

До 6 июня в крае действует карантин, а потому туристы, которые планируют размещаться не в санаториях, а скажем, в частном секторе, отправятся на 14-дневную самоизоляцию.

«Я бы также не рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без т.н. «справок об эпидокружении». Без них санаторий не имеет право вас принять», – пояснила Майя Ломидзе.

Это лишь часть вопросов, затронутых в ходе беседы. Полную запись прямого эфира Майи Ломидзе у Светланы Зейналовой можно посмотреть по этой ссылке.