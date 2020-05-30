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В Германии потребовали ответа от Медведчука из-за Библии Гутенберга

В Германии потребовали ответа от Медведчука из-за Библии ГутенбергаФото: Иван Коваленко/Коммерсантъ

В Германии потребовали ответа от депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, указавшего в своей декларации об имуществе фрагмент из Библии Гутенберга, пишет Deutsche Welle.

«Как первая печатная книга это — веха в истории коммуникаций. Эта книга стала чрезвычайно важной для всех народов мира», — сказал профессор Штефан Фюссель (Stefan Füssel), руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

Ученый выразил надежду на то, что Медведчук предоставит международным исследователям фото имеющегося у него фрагмента. «Риск для науки в том, что речь может идти об экземпляре, фото которого нет у ученых, и который не был исследован», — отметил один из ведущих исследователей книг Гутенберга Эрик Уайт из Принстонского университета.

Издание отмечает, что одна страница Библии Гутенберга сегодня стоит дороже, чем любой из 18 задекларированных автомобилей украинского парламентария.

Всего, по оценкам ученых, было напечатано 180 экземпляров первой в истории человечества печатной книги, до наших дней сохранились 49. Почти все экземпляры хранятся в ведущих библиотеках мира. Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии. Однако страницы уникальной книги по-прежнему хранятся в частных коллекциях и встречаются на аукционах. Так, в 2015 году на аукционе Sotheby's восемь страниц из первой книги были проданы за 800 тысяч долларов. Как пишет DW, в России есть два экземпляра Библии Гутенберга.

Библия была напечатана Иоганном Гутенбергом в 1455 году. Книга считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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