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В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию

В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию
Интернет-голосование по поправкам в конституцию возможно, но скорее в виде исключения, в любом случае решать это будет ЦИК, так как необходимо обезопасить процесс от манипуляций, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Павел Крашенинников.

"Версия голосования по интернету предусмотрена. Но вы же знаете, что у нас сказано, что это ЦИК будет определять. ЦИК будет определять, возможно это или нет с точки зрения осуществления нормального волеизъявления, с точки зрения тайны голосования, с точки зрения отсутствия манипуляций. Обезопасить (надо) от манипуляций с разных сторон. Поэтому интернет-голосование, наверно, возможно, но мне кажется, это будет скорее исключение из общего правила", - сказал Крашенинников РИА Новости.

# Политика
По материалам: ria.ru

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