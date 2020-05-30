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В Ингушетии в ходе КТО блокировали группу боевиков

В Ингушетии в ходе КТО блокировали группу боевиков

Группа бандитов блокирована в ходе контртеррористической операции (КТО) в городе Сунжа в Республике Ингушетия, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», — говорится в сообщении.

По сообщению оперативного штаба региона, решение о проведении КТО было принято «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности», передаёт ТАСС.

Граждан призывают сохранять спокойствие, не допускать хаоса и не вмешиваться в действия правоохранителей.

Режим контртеррористической операции действует с 14:30.

Ранее в Дагестане спецслужбы уничтожили шестерых бандитов, планировавших нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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