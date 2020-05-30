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В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
Южная Корея зафиксировала 39 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 441, число жертв не изменилось и составляет 269 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В последние дни в Южной Корее фиксируют 40-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.

# В мире
По материалам: ria.ru

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