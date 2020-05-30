Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов

В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов

На юге Курской области прошел ураган, из-за которого пострадали дома местных жителей.

Как сообщил замначальника ГУ МЧС по Курской области Александр Мезенцев, наиболее сильный удар стихии пришелся на Любимовский сельсовет Большесолдатского района области. Там оказались частично повреждены крыши 21 дома, повалены 15 деревьев. Кроме того, пострадала кровля сельского Дома культуры. Жертв нет, спасатели ликвидируют последствия урагана.

1/4
2/4
3/4
4/4

Накануне сообщалось о подтоплениях в Московской области. В Центральном регионе прошли сильные дожди. По прогнозам май в Москве может стать самым дождливым за 199 лет. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов
В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов
Порошенко буду доставлять на допросы принудительно — генпрокурор Украины
Порошенко буду доставлять на допросы принудительно — генпрокурор
Минобороны отреагировало на заявление депутата Госдумы о смерти начальника ГРУ
Минобороны отреагировало на заявление депутата Госдумы о смерти
"Давайте не впадать в эйфорию": дирижер Турецкий призвал москвичей соблюдать график прогулок
"Давайте не впадать в эйфорию": дирижер Турецкий призвал москвичей
Ударит по ФРГ. Эксперт о споре Меркель и Трампа по "Северному потоку-2"
Ударит по ФРГ. Эксперт о споре Меркель и Трампа по "Северному
Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19
Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
В Нижегородской области стартует строительство образовательного комплекса на 4550 мест
В Нижегородской области стартует строительство образовательного
Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских
Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7

Еще по теме

В оккупированной Ясиноватой обстрелом повреждены жилые дома
Сильный ветер повредил крыши домов и остановки в российском регионе
Разрушительный ураган накрыл Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)
Сильный снегопад и дожди ожидаются в Центральной России в четверг