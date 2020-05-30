В Курской области ураган повредил крыши более двух десятков домов

Вадим Карасев

На юге Курской области прошел ураган, из-за которого пострадали дома местных жителей.

Как сообщил замначальника ГУ МЧС по Курской области Александр Мезенцев, наиболее сильный удар стихии пришелся на Любимовский сельсовет Большесолдатского района области. Там оказались частично повреждены крыши 21 дома, повалены 15 деревьев. Кроме того, пострадала кровля сельского Дома культуры. Жертв нет, спасатели ликвидируют последствия урагана.

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