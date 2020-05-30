В Москве 645 частных детских садов и школ могут получить поддержку города

Алексей Вольцев

В Москве 645 частных детских садов и школ могут получить поддержку города, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что 66 частных образовательных организаций Москвы получили поддержку в размере более 30,6 миллиона рублей.

Частные детские сады и школы получили право не платить за аренду городского имущества на период приостановки своей деятельности. Такое решение было принято в рамках второго антикризисного пакета мер поддержки бизнеса, утвержденного мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, – 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков – 4,3 гектара», – сказал Ефимов.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, напомнил, что, помимо новых мер поддержки, город продолжает оказывать имущественную помощь частным школам и детским садам в виде льготных ставок аренды городского имущества.

«Сейчас в Москве 176 частных учреждений в сфере образования получают поддержку в виде различных льготных ставок аренды городских помещений и земельных участков. Это программа «Объект образования за рубль», льготные ставки аренды помещений (1800 рублей за один квадратный метр в год и 3500 рублей за один квадратный метр в год), а также арендная ставка 0,05 процента от кадастровой стоимости за городскую землю. Благодаря этому частные образовательные организации ежегодно экономят на аренде порядка 1,9 миллиарда рублей», – сообщил Гаман.