В Нижегородской области стартует строительство образовательного комплекса на 4550 мест

Влада Некрасова

1 июня Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в режиме видео-конференц-связи и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примут участие в мероприятии, посвящённом старту строительства крупнейшего в регионе образовательного центра нового формата «Школа 800», который включен в нацпроект «Образование», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Создание учебного комплекса «Школа 800» приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, строительство завершится к сентябрю 2021 года.

Новое учебное заведение рассчитано на 4550 мест и станет крупнейшим образовательным центром в области. Учебный комплекс объединит три учебных корпуса в Нижнем Новгороде и центр дополнительного образования в городском округе городе Бор (Нижегородская область).

Обучение в «Школе 800» будет двухступенчатым. Первая ступень объединит начальную школу и учащихся 5–6-х классов. На второй ступени будет сделан акцент на на ранней профориентации и предпрофильной подготовке школьников: ученики 7–11-х классов смогут в рамках индивидуальных образовательных траекторий получить дополнительное образование по определенному направлению, например гуманитарному, социально-экономическому, медицинскому, инженерному, IT.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании «Просвещение» (входит в группу компаний «Просвещение»).

В рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» к 2024 году планируется создание новых мест в общеобразовательных организациях для 230 тысяч детей, строительство и введение в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций. Кроме того, нацпроект предусматривает дальнейшее развитие дополнительного образования.

По итогам 2019 года в Российской Федерации введено в эксплуатацию 122 школы на 79 944 новых места. В нынешнем году планируется ввести 158 школ на 100 000 мест.