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В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов

В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов

В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов, сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В рамках государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы», утвержденной Правительством Пензенской области, в 2020 году на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций в бюджете Пензенской области предусмотрено 103 миллиона рублей.

«В 2020 году за счет средств областного бюджета будут капитально отремонтированы здания 28 школ и 4 детских садов. В 16 муниципальных районах области уже начаты работы по капитальному ремонту школ. Еще в 12 муниципальных районах контракты на выполнение работ будут заключены  до 10 июня», – сказал Воронков.

Основные виды  работ, выполняемые в ходе капитального ремонта образовательных организаций: ремонт кровли, фасада, систем отопления, канализации: водоснабжения, вентиляции, замена оконных и дверных проемов, напольных покрытий.

Областная программа капитального ремонта действует на территории Пензенской области с 2017 года. За три года (2017–2019 годы)  112 школ и 17 детских садов были капитально отремонтированы. Объем средств на проведение капитального ремонта из областного бюджета составил 516 миллионов рублей. Из муниципальных бюджетов выделено более 120 миллионов рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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