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В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии COVID-19Анна ПоповаКадр: Telegram-канал «Пул N3»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала наиболее вероятный сценарий развития эпидемии коронавируса в России. Об этом она заявила в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — рассказала Попова.

Глава федеральной службы добавила, что в настоящее время проводятся расчеты вероятности того, что COVID-19 в сочетании с другими респираторными инфекциями будет давать «микст-инфекцию» (болезнь, вызванная несколькими патогенными микроорганизмами, которые тесто взаимодействуют друг с другом — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Попова предупредила россиян об одновременном заражении гриппом и коронавирусом. По ее словам, имеются данные, что человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Повышенные риски заставляют торопиться с вакцинацией против гриппа.

За последние сутки в России выявлено 8952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 396 575 человек. Из них 4,5 тысячи скончались, свыше 167 тысяч пациентов выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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