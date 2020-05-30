В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы

Влада Некрасова

Российские политики ответили на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о способе "остановить Россию" и "ее агрессивные дела".

Ранее бывший украинский лидер раскритиковал политику Европы в отношении Москвы. Он считает, что создание международной коалиции — единственный способ "остановить российскую агрессию".

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Кравчук, делая подобные заявления, вероятно, не осознает, что полная изоляция России от стран Запада невозможна.

Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", — написал Пушков в твиттере.