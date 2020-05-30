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В России продолжается празднование Последнего звонка

В России продолжается празднование Последнего звонка

Видеопоздравления, онлайн-фестивали, линейки в дистанте – в таком формате в финальные дни мая выпускники продолжают праздновать Последний звонок, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В этом году Минпросвещения России рекомендовало регионам проводить его в онлайн-режиме в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. А чтобы поддержать выпускников, 25 мая, в день, когда по традиции одиннадцатиклассники прощаются со школой, Минпросвещения запустило масштабную Всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020», которая открылась большим праздничным онлайн-марафоном с участием главы ведомства Сергея Кравцова и продолжилась флешмобами и эстафетой видеопоздравлений. Полный перечень мероприятий представлен в специальном разделе сайта Министерства просвещения.

Большой праздничный марафон в поддержку выпускников в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте» собрал на одной площадке школьников, родителей и педагогов. К марафону видеопоздравлений непрерывно подключались участники от Дальнего Востока до Калининграда. 75 подключений из разных регионов страны, 5,5 часа трансляции и почти 2 миллиона зрителей – таким было начало большого всероссийского празднования Последнего звонка.

Акции и флешмобы с благодарностями педагогам и поздравлениями выпускников, организованные Министерством, поддержали свыше полумиллиона участников.

29 и 30 мая Последние звонки продолжают звенеть в регионах страны. Финальное празднование пройдет и на телеэкранах. С участием Министра просвещения Сергея Кравцова на телеканале «Россия-1» состоится специальный выпуск вечернего шоу «Последний звонок». Программа выйдет в эфир завтра, 30 мая, в 17:55 по московскому времени.

В этом году Последние звонки проводятся для почти 692 000 одиннадцатиклассников страны.

Всероссийская акция в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с социальной сетью «ВКонтакте», Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников и объединяет учащихся со всех уголков страны. Ее девиз: «Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!».

# Общество
По материалам: edu.ru

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