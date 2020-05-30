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В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗМария Захарова Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений США со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова обвинила американскую сторону в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения «в тот момент, когда миру необходима консолидация усилий» в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ. Он отметил, что американская сторона окончательно прекращает финансирование организации.

Вашингтон намерен полностью разорвать отношения с ВОЗ из-за того, что руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов. Трамп отметил, что США сообщали, какие реформы необходимо осуществить. По его словам, США намерены перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 миллионов долларов в год, которые ранее выделяли в адрес ВОЗ.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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