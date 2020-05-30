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В России разделили смертность от коронавируса на три категории — Голикова

В России разделили смертность от коронавируса на три категории — Голикова

Все причины смертности, которые так или иначе связаны с коронавирусом, в России разделили на три группы. Об этом 29 мая на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В первую группу относят случаи гибели пациентов с положительным тестом на Covid-19, у которых вирус «идентифицирован в полном объёме».

Во вторую группу попадают умершие, у которых не подтвержден коронавирус, однако течение заболевания указывало на его наличие.

Третья группа связана «с иными причинами смерти». К ней причисляют умерших от других заболеваний при положительном тесте на коронавирус.


При этом министр отметила, что в настоящее время данные по первым двум группам объединили.

«Количество таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день, составляет 1675 в целом по РФ, из которых 1136 — это там, где Covid на 100% подтвержден», — пояснила вице-премьер.

Говоря о третьей категории (в которой 1038 случаев), Голикова заявила, что в данном случае Россия придерживается рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В этой группе заболеваний мы чётко руководствовались рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, классифицируя основные причины смерти также данными патолого-анатомических вскрытий», — отметила министр.

Напомним, что по данным на 29 мая, в России за сутки от коронавируса вылечились 8264 человека, а заболело 8 572. Всего в стране выявлены 387 623 случая заражения, скончались более 4 тыс. пациентов.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по мнению известного врача и телеведущего Александра Мясникова, коронавирус при переходе от одного человека к другому постепенно ослабевает. Волна спадает, и через месяц-полтора начнет отступать сама по себе.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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