В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров

Лидия Мартынова

Новые спецматериалы, которые применяются в создании военной техники для защиты ее от обнаружения радиолокационными станциями противника, создаются в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Ведется разработка и применение в конструкции частей вооружения, военной и специальной техники тонкослойных конструкционных материалов со сниженным коэффициентом отражения", - сказали в компании.

Также в холдинге разработан защитно-маскировочный экран, позволяющий защитить военную технику от высокоточного оружия.

"Защитно-маскировочный экран успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение МО РФ. Предприятие готово к серийному производству", - сказали в пресс-службе.