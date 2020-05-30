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В России выплаты на детей 1 июня получат десять миллионов семей

В России выплаты на детей 1 июня получат десять миллионов семей

В России 1 июня выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, обещанную ранее президентом Владимиром Путиным в размере 10 тыс. рублей, получат десять миллионов семей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Средства будут выплачены на 15 миллионов детей. В ПФР уточнили, что первые выплаты в размере 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. В соответствии с постановлением правительства заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются до 2 июня, уточнили в фонде. При этом восьмидневный срок является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен.

Согласно данным ПФР, большинство семей обратились за выплатой через портал госуслуг и могут узнать статус заявления в электронном кабинете.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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