В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков

Анастасия Иванова

Губернатор Кентукки Энди Бишар запросил помощи Национальной гвардии США для поддержания порядка в крупнейшем городе штата Луисвилле, где несколько дней подряд на фоне ситуации в Миннеаполисе продолжаются протесты из-за гибели от рук полиции в марте афроамериканки Брионны Тейлор, а также начались беспорядки из-за смерти другого афроамериканца - Джорджа Флойда.

"Мы не можем позволить, чтобы память о Брионне была омрачена насилием, чтобы наши улицы охватило насилие. Поэтому сегодня я принимаю меры по обеспечению безопасности людей и призываю Национальную гвардию помочь сохранить мир в Луисвилле", - сказал губернатор в обращении, которое размещено в его Twitter-аккаунте.