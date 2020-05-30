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В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков

В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
Губернатор Кентукки Энди Бишар запросил помощи Национальной гвардии США для поддержания порядка в крупнейшем городе штата Луисвилле, где несколько дней подряд на фоне ситуации в Миннеаполисе продолжаются протесты из-за гибели от рук полиции в марте афроамериканки Брионны Тейлор, а также начались беспорядки из-за смерти другого афроамериканца - Джорджа Флойда.

"Мы не можем позволить, чтобы память о Брионне была омрачена насилием, чтобы наши улицы охватило насилие. Поэтому сегодня я принимаю меры по обеспечению безопасности людей и призываю Национальную гвардию помочь сохранить мир в Луисвилле", - сказал губернатор в обращении, которое размещено в его Twitter-аккаунте.

# В мире
По материалам: ria.ru

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