В Совфеде оценили новую редакцию КоАП

Анастасия Иванова

В Совете Федерации в целом поддерживают новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, опубликованную в пятницу Минюстом, однако планируют поддержать в случае учета предложений сенаторов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Мы подготовили подробный перечень предложений и отправили сейчас в Минюст. Если предложения будут поддержаны, то проект мы тоже поддержим", - сказал он.