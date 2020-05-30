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В Совфеде оценили новую редакцию КоАП

В Совфеде оценили новую редакцию КоАП
В Совете Федерации в целом поддерживают новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, опубликованную в пятницу Минюстом, однако планируют поддержать в случае учета предложений сенаторов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Мы подготовили подробный перечень предложений и отправили сейчас в Минюст. Если предложения будут поддержаны, то проект мы тоже поддержим", - сказал он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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