В Совфеде прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

Анастасия Иванова

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что в решении президента США Дональда Трампа о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нет понимания рисков и осознания ответственности.

В пятницу Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

"В решении Трампа нет ничего ни от понимания рисков, ни от осознания ответственности. Если глобальное лидерство - это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза. Но это никак не лидерство", - написал Косачев в соцсети Facebook.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ВОЗ нуждается в совершенствовании, но оно должно происходить на основе трезвого анализа имеющихся фактов. Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ по преодолению пандемии коронавируса.

Мария Захарова, США прекращением отношений с ВОЗ наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в этой сфере в то время, когда миру необходимо объединиться в борьбе с пандемией. По ее словам, "печальная картина" в системе здравоохранения США "не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере".