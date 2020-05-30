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В СПЧ уличили движение "Голос" в передергивании фактов

В СПЧ уличили движение "Голос" в передергивании фактов
Фото: Владимир Бурнов, РАПСИ

Общественники, юристы и правозащитники составили петицию к Совету Европы с просьбой проверить предполагаемые к Конституции РФ поправки. Об этом сообщил сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Вчера некоторые СМИ сообщили о том, что состоится заседание Венецианской комиссии, которая созывается по инициативе группы общественников, направивших петицию в Совет Европы с критикой осуществляемой конституционной реформы в России. Известно, что эта петиция была размещена на сайте движения "Голос" и некоторые СМИ преподнесли ситуацию так, будто бы одна из комиссий ПАСЕ инициировала рассмотрение петиции благодаря действиям "Голоса", - отметил эксперт в беседе с РАПСИ.

Однако после общения с некоторыми депутатами Госдумы, которые дистанционно участвовали в заседании комиссии ПАСЕ, он убедился, что петиция российских общественников, в том числе движения "Голос", не рассматривалась.

Он отметил, что из комиссии ПАСЕ в Венецианскую комиссию было направлено обращение группы недружественных депутатов ПАСЕ, датированное еще началом года: после того, как президент 15 января озвучил начало Конституционной реформы. Этих депутатов смутила предлагаемая поправка о приоритете российского права над международным, пояснил Брод.

"Таким образом, создается впечатление, что "Голос" в очередной раз ввел в заблуждение российские СМИ, которые транслировали на аудиторию информацию об их несуществующих заслугах", - подчеркнул он.

Брод также напомнил, что петиция была проанализирована экспертами и СМИ, и в ней идеализируется процедура принятия Конституции 1993 года. "Абсолютно не упоминается, что ее принятие проходило без общероссийского обсуждения, в условиях серьезного кризиса, когда из танков расстреливали парламент, представители оппозиции были арестованы, прекращена деятельность ряда оппозиционных СМИ и партий. Авторы петиции не учитывают то, что комиссия - консультативный орган Совета Европы, она может только давать рекомендации. А те рекомендации, которые были озвучены ею в прошлые годы, наша Конституционная реформа учла", - добавил член СПЧ.

По мнению эксперта, "Голос" в очередной раз "показал готовность передергивать факты, приписывать себе мнимые заслуги и необоснованно выступать от широких слоев общества".

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По материалам: uposters.ru

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